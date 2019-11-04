شكرا لقرائتكم خبر عن سحب ممطرة على الجنوبية والشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الاثنين)، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كيلومتر/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كيلومتر/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.