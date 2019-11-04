شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تدعو المتقدمات لوظيفة «كاتبة عدل» للمقابلات الشخصية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة 1440 حتى 5 ذي الحجة 1440، على وظائف كتاب العدل بالمرتبة السابعة (نساء) لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 12 ربيع الأول 1441، حسب المواعيد المحددة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية.

وأكدت الوزارة أهمية دخول المتقدمات على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.