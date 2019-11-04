السعودية | "سيدة البحر" يحصد جائزة للسينما السعودية بمهرجان قرطاج

شكرا لقرائتكم "سيدة البحر" يحصد جائزة للسينما السعودية بمهرجان قرطاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصدت المخرجة السعودية شهد أمين جائزة "التانيت البرونزي" بمهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الثلاثين، مساء السبت الماضي، عن فيلم "سيدة البحر" الذي دخل سباق الأفلام الروائية الطويلة، وعرض أمام الجمهور العربي للمرة الأولى في تونس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أسطوري، حول قصة فتاة يافعة اسمها "حياة"، تنشأ في قرية فقيرة تحكمها تقاليد مظلمة، تتمثل في تقديم الإناث من أطفالها لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة، ويتناول العمل قضية التغيير الواقع في دور المرأة داخل المجتمع، من خلال سياق خيالي جامح.

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ويُعد فيلم "سيدة البحر" الذي صورت أحداثه في سلطنة عمان، أول فيلم للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، وهو مستوحى من فيلمها القصير الحائز على جوائز، الذي يحمل عنوان "حورية وعين".

ويقوم ببطولة الفيلم كل من الفنانين: بسيمة حجّار، أشرف برهوم، ويعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي، وهو من إنتاج شركة إيمج نيشن أبوظبي، وسبق أن شارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية.

يذكر أن المخرجة الشابة شهد أمين درست الإخراج في مدرسة "متروبوليتان السينمائية" بلندن ثم عادت إلى السعودية وعملت مساعد مخرج في بعض الإعلانات والأفلام، وبعدها انطلقت لتكمل مشوارها الدراسي بتعلم كتابة السيناريو في نيويورك، وسبق أن حصد فيلمها "حورية وعين" جائزة أفضل فيلم بمهرجان أبوظبي.