، ضبط أسلحة وأموال مجهولة المصدر في عفيف .. تحقيق مع مقيم وإحالة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تحقّق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف مع مقيم عُثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لم يقدم ما يثبت مصدره؛ حيث كان يخفيه داخل مركبته وتمّ ضبطه من قِبل دوريات الأمن بالمحافظة.
جاء ذلك في إحدى نقاط التفتيش التي تقيمها فرق الدوريات بمتابعة قائد دوريات أمن عفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ حيث اشتبهت الفرقة في إحدى السيارات المارة يقودها مقيم وبتفتيشها ضُبط بداخلها مبلغ مالي كبير، وعند سؤاله عن مصدر هذه الأموال لم يقدم أيّ مستند رسمي يوثّق مصدرها.
كما أسفرت عمليات التفتيش، مساء أمس، عن ضبط أسلحة "بندقية آلية ومسدس" غير مرخصة مع أحد الأشخاص، وتمّ إحالة الجميع والمضبوطات إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالهم.
يُشار إلى أن الأنظمة تمنع حمل الأموال والتنقل بها دون وجود إثبات رسمي يبيّن مصدرها الشرعي، مع تأكيد الجهات المختصة دائماً على إجراء التعاملات المالية عن طريق الخدمات البنكية وعدم حملها حفاظاً على الأمن والسلامة.الجهات الأمنية عفيف
ضبط أسلحة وأموال مجهولة المصدر في عفيف .. تحقيق مع مقيم وإحالةفهد الغبيوي الخليج 365 2019-11-04
تحقّق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف مع مقيم عُثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لم يقدم ما يثبت مصدره؛ حيث كان يخفيه داخل مركبته وتمّ ضبطه من قِبل دوريات الأمن بالمحافظة.
جاء ذلك في إحدى نقاط التفتيش التي تقيمها فرق الدوريات بمتابعة قائد دوريات أمن عفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ حيث اشتبهت الفرقة في إحدى السيارات المارة يقودها مقيم وبتفتيشها ضُبط بداخلها مبلغ مالي كبير، وعند سؤاله عن مصدر هذه الأموال لم يقدم أيّ مستند رسمي يوثّق مصدرها.
كما أسفرت عمليات التفتيش، مساء أمس، عن ضبط أسلحة "بندقية آلية ومسدس" غير مرخصة مع أحد الأشخاص، وتمّ إحالة الجميع والمضبوطات إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالهم.
يُشار إلى أن الأنظمة تمنع حمل الأموال والتنقل بها دون وجود إثبات رسمي يبيّن مصدرها الشرعي، مع تأكيد الجهات المختصة دائماً على إجراء التعاملات المالية عن طريق الخدمات البنكية وعدم حملها حفاظاً على الأمن والسلامة.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
12:06 PM
إخفاء داخل مركبة عند نقاط تفتيش دوريات الأمن وعجز عن إثبات ملكيتها
تحقّق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف مع مقيم عُثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لم يقدم ما يثبت مصدره؛ حيث كان يخفيه داخل مركبته وتمّ ضبطه من قِبل دوريات الأمن بالمحافظة.
جاء ذلك في إحدى نقاط التفتيش التي تقيمها فرق الدوريات بمتابعة قائد دوريات أمن عفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ حيث اشتبهت الفرقة في إحدى السيارات المارة يقودها مقيم وبتفتيشها ضُبط بداخلها مبلغ مالي كبير، وعند سؤاله عن مصدر هذه الأموال لم يقدم أيّ مستند رسمي يوثّق مصدرها.
كما أسفرت عمليات التفتيش، مساء أمس، عن ضبط أسلحة "بندقية آلية ومسدس" غير مرخصة مع أحد الأشخاص، وتمّ إحالة الجميع والمضبوطات إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالهم.
يُشار إلى أن الأنظمة تمنع حمل الأموال والتنقل بها دون وجود إثبات رسمي يبيّن مصدرها الشرعي، مع تأكيد الجهات المختصة دائماً على إجراء التعاملات المالية عن طريق الخدمات البنكية وعدم حملها حفاظاً على الأمن والسلامة.
، ضبط أسلحة وأموال مجهولة المصدر في عفيف .. تحقيق مع مقيم وإحالة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أسلحة وأموال مجهولة المصدر في عفيف .. تحقيق مع مقيم وإحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.