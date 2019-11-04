، ضبط أسلحة وأموال مجهولة المصدر في عفيف .. تحقيق مع مقيم وإحالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إخفاء داخل مركبة عند نقاط تفتيش دوريات الأمن وعجز عن إثبات ملكيتها

تحقّق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف مع مقيم عُثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لم يقدم ما يثبت مصدره؛ حيث كان يخفيه داخل مركبته وتمّ ضبطه من قِبل دوريات الأمن بالمحافظة.

جاء ذلك في إحدى نقاط التفتيش التي تقيمها فرق الدوريات بمتابعة قائد دوريات أمن عفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل؛ حيث اشتبهت الفرقة في إحدى السيارات المارة يقودها مقيم وبتفتيشها ضُبط بداخلها مبلغ مالي كبير، وعند سؤاله عن مصدر هذه الأموال لم يقدم أيّ مستند رسمي يوثّق مصدرها.

كما أسفرت عمليات التفتيش، مساء أمس، عن ضبط أسلحة "بندقية آلية ومسدس" غير مرخصة مع أحد الأشخاص، وتمّ إحالة الجميع والمضبوطات إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالهم.

يُشار إلى أن الأنظمة تمنع حمل الأموال والتنقل بها دون وجود إثبات رسمي يبيّن مصدرها الشرعي، مع تأكيد الجهات المختصة دائماً على إجراء التعاملات المالية عن طريق الخدمات البنكية وعدم حملها حفاظاً على الأمن والسلامة.الجهات الأمنية عفيف