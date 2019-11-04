نظام نور برقم الهوية 1440 : رابط الاستعلام عن نتائج موقع نور بالسجل المدني

نظام نور برقم الهوية 1440 حيث يمكن للطلاب المسجلين على موقع نور،الدخول والحصول على نتائج الطلاب، لجميع المراحل التعليمية،نظام نور الالكترونى يقدم العديد من الخدمات للطلاب علاوة على الحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى، فانه يمكن من خلاله معرفة أيام غياب الطلاب، مستواه على مدار العام ونتائجه فى مختلف الامتحانات التى يدخلها، ودرجاته فى الاختبارات الشهرية،والجداول المدرسية، كما يمكن نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى عن طريق موقع نور.

الاستعلام عن نتيجة نظام نور

طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية يؤدون حالياً امتحانات الفصل الدراسى الثانى، و سيتم بعد ذلك تصحيح أوراق اجابات الطلاب ومراجعتها، ورصد درجات الطلاب وبعدها يتم اعلان نتائج الطلاب، وذلك موقع نور للنتائج.

ويمكن لجميع الطلبة و الطالبات المسجلين على نظام نور الدخول إلى هذا الرابط للحصول على النتائج تفصيلياُ، التعرف على درجات الطالب، ويتاح لك طبع النتيجة على المطبعة الخاصة بك.

Advertisements

وفر موقع نور لخدمة نتائج الطلاب خدمة الكترونية جديدة وهى رسائل الواتس اب لكل مستخدمى خدمة نظام نور لتنبيههم بظهور النتيجة، كما يوجد أيض خدمة الاشتراك مجانى فى التليجرام وسيصلك لكل الطلبة الاخبار أولا بأول عن موعد النتيجة.

مصدر مسؤول فى وزارةالتعليم السعودية أكد أن ظهور النتائج سيستغرق بعض الوقت حتى يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بشكل كامل، بعد سيقوم المعلمين المسؤولين عن عمليات التصحيح برفع النتيجة على موقع نور لتكون متاحة لكل الطلاب للاطلاع عليها.

نظام نور برقم الهوية

الان يمكن دخول نظام نور مباشرة دون اللجوء إلى التسجيل، و يسهل لاولياء الامور الكثير بدلاً من مشاكل كلمة المرور، حيث سيقوم الطالب بادخال رقم هويته وبعد سيطلب منه أن يقوم بادخال رقم التحقق ثم تظهر النتيجة وكل تفاصيلها.

يوفر نظام نور العديد من الخدمات لجميع الطلاب سواء فى الروضة أو فى المرحلة الابتدائية و المرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية، و لجميع العاملين فى مجال التعليم بالمملكة العربية السعودية فان نظام نور تم انشاؤه بالاساس لخدمة الطلاب و التسهيل عليهم لمعرفة نتائج امتحاناتهم سواء الامتحانات الشهرية أو نصف العام و أخر العام.

ينتظر الطلاب الآن ظهور نتائج الترم الصيفي عبر نظام نور