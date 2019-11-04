رابط ابشر: الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين برقم الاقامة وزارة الداخلية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين يهتم بالبحث عنها الكثيرين، خاصة العاملين فى المملكة العربية السعودية، والذين يرتبطون بعقود مع الحكومة أو الشركات السعودية الخاصة، ويريدون معرفة تفاصيل عن مدة الإقامة، وصلاحية الإقامة ومتى تنتهي الإقامة، ويكون استعلام عن صلاحية الاقامة من أكثر الأشياء التي يبحثون عنها على بوابة أبشر، وذلك ليعرفوا كيفية التأكد من صلاحية الإقامة بالنسبة للوافدين الذين يعملون داخل المملكة، ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة السعودية عن تطبيق غرامات علي الوافدين الذين يتأخرون فى تجديد الاقامة..

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالنسبة للوافدين والعاملين داخل الأراضي السعودية يتم من خلال بوابة أبشر وهى بوابة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية السعودية وترتبط بالعديد من الوزارات الأخرى

من خلال اتباع هذه الخطوات الهامة يمكن الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافد داخل المملكة:

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أولاً يتم الدخول لبوابة أبشر الإلكترونية

ثم القيام بإدخال رقم الإقامة الخاص ثم يقوم بكتابة الرمز المائي

بعد ذلك الضغط على عرض

ستظهر صفحة بها كل التفاصيل حول موعد التجديد و كذلك موعد انتهاء الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين عبر بوابة أبشر

حكومة المملكة الآن أصبحت تعتمد بشكل كبير على المواقع الالكترونية، لخدمة المواطنين فى المجالات المختلفة، وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية السعودية،بوابة موقع أبشر والذي يقوم بتوفير العديد من الخدمات الالكترونية، منها خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، واستعلام عن هويه مقيم و المخالفات وأيضا أبشر الجوازات السعودية.