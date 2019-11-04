موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الاول1441 عبر رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

موعد صرف المساعدة المقطوعة يبحث عنه كثير من المواطنين السعوديين، الذين ينتظرون الحصول على المساعدة من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فى المملكة، و التى تقدمها الحكومة السعودية، لمساعدة الأشخاص محدودى الدخل على مواجعة الغلاء و صعوبات الحياة، فى المأكل و المسكن، و تقدم المساعدات المقطوعة للعديدة من الأسر السعودية، و المستفيدون من المساعدة المقطوعة يجتهدون الآن فى البحث عن موعد صرفها خلال شهر ذي القعدة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أتاحت الوزارة خدمة الاتصال على الرقم 8001222777و بعدها ادخال رقم الهوية الخاص بالمستفيد بالمساعدة، و فى خلال أيام سيتم الاعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، والتى ينتظرها الكثير من الاشخاص.

موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين منها

يتساءل العديد من المستفيدين من المساعدة عن موعد صرفها، و وقد تلقى حساب خدمة العملاء لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من التساؤلات حول الموعد المحدد لاستلام دفعاتهم من المساعدة المقطوعة، الا أن الاجابة كانت غير محدةة، مؤكدا أنه فى أى وقت سيتم صرف المساعة المقطوعة عاجلا أم آجلا.

توقعات موعد صرف المساعدات المقطوعة

جاء تأخر صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة ليسبب القلق لكثير من المستفيدين من هذه المساعدات، خاصة و ان شهر ذو القعدة قد قارب على الانتهاء و حتى الآن لم يتم صرفها، ومن المتوقع أن يتم صرف المساعدة المقطوعة خلال أيام قليلة و يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من هنا ليتمكن المستفيدين من معرفة كل ما يخص أخبار المساعدة المقطوعة.

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الفيديو السابق يوضح الشروط اللازم توافرها ليتم الحصول على المساعدات المقطوعة، و يمكن للمشتركين فى المساعدة المقطوعة الاستعلام عنها كما فى الرابط المذكور.

تمإعفاء الدكتور علي بن ناصر القفيص، من منصبة كوزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية، وو قد أمر الملك بتعين المهندس احمد بن سليمان الراجحي بدلًا منه، ليكون الوزير الجديد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية.