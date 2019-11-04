السعودية | أسعار الذهب تتراجع اليوم بنسبة 0.1%

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع اليوم بنسبة 0.1% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:21 مساءً, 4 نوفمبر 2019 م المناطق - واس تراجعت سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم ، إلى 1511.42 دولاراً أمريكياً، بنسبة 0.1%.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم، في العقود الأمريكية الآجلة انخفاضاً إلى 1513.90 دولاراً أمريكياً، بنسبة 0.2% .

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