"المجالس العالمية" بدبي ترسم خارطة التوجهات المستقبلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‎أكد لي هاول، رئيس البرمجة الدولية في المنتدى الاقتصادي العالمي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن أعمال الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تحتضنها مدينة دبي تسلط الضوء على أهداف التنمية المستدامة والتحديات المناخية والثورة الصناعية الرابعة وغيرها من الموضوعات المهمة الأخرى.

وأوضح هاول أن هذه الاجتماعات تتيح للمشاركين فيها التفكير وتبادل الخبرات والتجارب لإيجاد سبل جديدة للتعامل مع القضايا والتحديات التي يواجهها العالم من أجل تقديم فرص جديدة لأجيال المستقبل.

وانطلقت، الأحد، أعمال الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تعقد على مدى يومين بمدينة جميرا في دبي، 700 من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من 70 دولة، يجتمعون في 41 مجلسا لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، واستشراف التحديات المقبلة لرسم خارطة التوجهات المستقبلية.