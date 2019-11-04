عمر السومة يرد على تصريحات مرتضى منصور

رفض الدولي السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري مؤخرا، بعد تعاقد ناديه مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

وشن منصور هجوما حادا على جروس، وقال إن توليه تدريب أهلي جدة يعني هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، مشيرا إلى أن المدرب السويسري "ضعيف فنيا"، رغم النجاحات التي حققها مع الزمالك الموسم الماضي.

وردا على رئيس الزمالك، قال السومة في تصريحات تلفزيونية: "مرتضى منصور لديه أزمة شخصية مع جروس، ولكن نحن الأهلي ولا يصح قوله إننا سنهبط إلى الدرجة الأولى".

وفي سياق آخر، أكد السومة رغبته في الرحيل عن الأهلي بعد المسيرة الطويلة التي خاضها مع الفريق، لعدم شعوره بالارتياح نظرا لفشل الفريق في الحصول على بطولة منذ 3 مواسم، حسب ما صرح.

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وأردف: "طلبت من إدارة الأهلي بكل هدوء أن أغادر من النادي بسبب أنني كنت غير مرتاح، ولكنهم رفضوا الأمر تماما".

واسترجع السومة ذكرياته مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريقه السابق، بقوله: "لقد أخطأ في مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا نتج عنها الخسارة برباعية على ملعبنا في الجوهرة المشعة".

وأضاف قائلا: "قلت لبرانكو إنني على استعداد لأن أكون على دكة الاحتياط لمصلحة الفريق، إذا كانت وجهة نظره كذلك، بعد نقاش بسيط قبل المباراة".



وواصل:" أنا و(مهاجم الأهلي تافاريس) ديجانيني متفقان على أمور كثيرة، وليس هناك مشاكل وعندما اختلفت مراكزنا في الملعب أبدعنا والدليل أهدافنا".



وبخصوص انتقاله لنادي النصر، قال السومة: "اتفقت مع إدارة النصر على الانتقال إليهم واجتمعت مع سعود السويلم رئيس مجلس الإدارة، والعرض المقدم كان أعلى مما أحصل عليه".

واختتم مستدركا: "تدخل شخصية قريبة لي جعلني أجدد مع الأهلي، واعتذرت للنصر ورفضت زيادة في عقدي لأنني لم أكن أبحث عنها".