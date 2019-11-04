مدرب إيفرتون يؤكد خطورة إصابة أندريه جوميز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق إيفرتون، خطورة إصابة لاعبه البرتغالي أندريه جوميز التي تعرض لها خلال مواجهة توتنهام هوتسبير التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



الدقيقة 77 من عمر المباراة شهدت تدخلا عنيفا من الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام، على قدم جوميز اليمنى، ما أدى إلى إصابته بخلع في الكاحل.

وقال سيلفا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب اللقاء: "جوميز تم نقله إلى المستشفى، والجهاز الطبي يتولى السيطرة على كل شيء، لكنها إصابة خطيرة للغاية".





Advertisements

وأضاف: "قريبا سيكون هناك المزيد من المعلومات، دعونا ننتظر حتى تصبح الأمور واضحة، أعتقد أنها كانت لحظة صعبة للغاية عندما تعرض للإصابة".

وأتم تصريحاته بقوله: "سيحصل أندريه على كل الدعم الذي يحتاج إليه بعد تلك الإصابة الخطيرة، أنا متأكد بنسبة 100٪ أنه سيصبح أقوى في الفترة المقبلة، لأنه فتى رائع ولاعب محترف".

وخرج جوميز محمولا على محفة رفقة الجهاز الطبي للفريق، بسبب تلك الإصابة المروعة، التي لم يتم الكشف عن طبيعتها حتى الآن.

وارتفع رصيده إيفرتون للنقطة الـ11 في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع توتنهام رصيده للنقطة الـ13 في المركز الـ11.