2019-11-04

إصابات في تصادم مروع بين شاحنة وحافلتين على دائري عرفة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهد طريق “دائري عرفة” بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين شاحنة وحافلتين أسفر عن وقوع عدد من الإصابات .

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وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 قبل قليل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مباشرة الجهات المختصة للحادث على الفور ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم .

كما تواصل الجهات المسؤولة العمل على إعادة الحركة المرورية بالطريق الحيوي للعمل بشكل طبيعي.