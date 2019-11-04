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إصابات في تصادم مروع بين شاحنة وحافلتين على دائري عرفة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شهد طريق “دائري عرفة” بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين شاحنة وحافلتين أسفر عن وقوع عدد من الإصابات .
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 قبل قليل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مباشرة الجهات المختصة للحادث على الفور ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم .
كما تواصل الجهات المسؤولة العمل على إعادة الحركة المرورية بالطريق الحيوي للعمل بشكل طبيعي.
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