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رئيسة سنغافورة في المملكة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين
الزيارة الأولى لها للمملكة
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
تزور رئيس دولة سنغافورة، حليمة يعقوب، المملكة العربية السعودية، في الفترة من 5-8 نوفمبر 2019، وهي الزيارة الأولى لرئيس سنغافورة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبحسب موقع “بيزنس تايمز”، ستلتقي الرئيس بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وكبار المسؤولين السعوديين.
ومن المأمول، أن تمهد الزيارة الطريق لسنغافورة للمساهمة في رؤية المملكة 2030 لتحقيق أهدافها وخلق فرص الاستثمار والمشاريع المتبادلة في البلدين.
وتابع الموقع: “تأتي زيارة الرئيس حليمة في وقت يمر فيه الاقتصاد السعودي والهيكل الاجتماعي بتحول كبير بدأته خطط التنمية الوطنية لرؤية المملكة 2030 ، التي أطلقها ولي العهد في عام 2016”.
ويتيح ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، الفرص للشركات الدولية لنقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات إلى البلاد في القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والسياحة.
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