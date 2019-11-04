5 بنوك عالمية تقيِّم اكتتاب أرامكو بأكثر من تريليوني دولار

2019-11-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة أرامكو، عن تسجيل وطرح جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية “تداول”، في مؤتمر بالأمس، وتأتي الخطوة كجزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إصلاح اقتصاد المملكة العربية السعودية وتنويع مصادر الدخل.

وقدم المحللون تقديرات تقييم واسعة لشركة أرامكو السعودية، والتي تراوحت ما بين 1.2 تريليون دولار و 2.3 تريليون دولار، حيث بدأ محللو البنوك في عرض أبحاث الاكتتاب العام لمديري الصناديق بعد فترة وجيزة من إعلان أرامكو.

يقدر بنك ميريل لينش، من بنك أوف أمريكا (MFA)، أن تقييم أرامكو قد يتراوح بين 1.2 تريليون دولار إلى 2.3 تريليون دولار.

المجموعة المالية هيرميس لديها تقييم أسهم يتراوح بين 1.55 تريليون دولار و 2.1 تريليون دولار.

تشير أبحاث بنك كريدي سويس إلى أرقام مماثلة، وفقًا لما قاله اثنان من مديري الصناديق الذين شاهدوا تقارير الأبحاث لوكالة رويترز الإخبارية.

أبلغ جولدمان ساكس، وهو أكثر البنوك نفوذاً في وول ستريت، المستثمرين أنه يعتقد أن قيمة أرامكو تتراوح بين 1.6 تريليون دولار و 2.3 تريليون دولار، بحسب “بلومبرغ”.

حدد HSBC ، أحد البنوك الرائدة خلال العامين الأخيرين في عملية الاكتتاب العام الأولي، التقييم، بين 1.59 تريليون دولار و 2.1 تريليون دولار.

بنك BNP Paribas، الذي يلعب دورًا في الاكتتاب العام أيضًا، منح المستثمرين تقييمًا دقيقًا إلى حد ما، وقال البنك الفرنسي إن قيمة أرامكو بالضبط 1.424394 تريليون دولار.

ورفض مسؤولو غولدمان وبنك HSBC التعليق، ولم يرد BofA و BNPP و JPMorgan أيضًا.

Advertisements

التحليل طويل الأجل:

يركز المستثمرون عادة على الطرف الأدنى للتقييم بدلاً من النطاق نفسه، هذا لأن بنوك وول ستريت تميل إلى تلبية تطلعات العملاء في الأسعار.

وقال جولدمان للمستثمرين في تقريره: “لاحظ أن إطار التقييم المقترح لدينا يستند إلى تحليل طويل الأجل ولا يرتبط بتقييم قريب الأجل للأداء المحتمل لأسهم الشركة”.

وقال أحد المحللين: “هذه النطاقات واسعة، هنا يرغب محللو البحوث في تغطية كل الاحتمالات العالية والمنخفضة”.

هذا ولم يكشف إعلان أرامكو الذي طال انتظاره، عن عدد الأسهم المراد بيعها أو تسعيرها أو تاريخ إطلاقها، وقالت مصادر لرويترز، إن أرامكو يمكنها أن تقدم ما بين 1 إلى 2% من أسهمها في بورصة الرياض.







