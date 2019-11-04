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بسرعة 95 عقدة.. تطور مفاجئ في إعصار مها
متابعات الخليج 365 - أحمد سعيد
أصبح الإعصار مها إعصاراً من الفئة الثانية داخل بحر العرب، وفقًا للهيئة العامة للطيران المدني (PACA) بسلطنة عمان.
وفي تقرير أورده موقع “ذا تايمز أو عمان”، الناطق بالإنجليزية، فإن هيئة الطيران قالت في آخر تحديث لها: “تطورت (Maha) خلال الساعات الماضية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية مع سرعة تتراوح ما بين 85 إلى 95 عقدة”.
ولفتت الهيئة إلى أن سرعة الرياح مستمرة حول المركز ، وتبعد حاليًا 730 كم عن أقرب نقطة من ساحل السلطنة (رأس المدركة) حيث يستمر في التحرك غرب / شمال غرب “.
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