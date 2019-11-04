بسرعة 95 عقدة.. تطور مفاجئ في إعصار مها

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - أحمد سعيد

أصبح الإعصار مها إعصاراً من الفئة الثانية داخل بحر العرب، وفقًا للهيئة العامة للطيران المدني (PACA) بسلطنة عمان.

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وفي تقرير أورده موقع “ذا تايمز أو عمان”، الناطق بالإنجليزية، فإن هيئة الطيران قالت في آخر تحديث لها: “تطورت (Maha) خلال الساعات الماضية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية مع سرعة تتراوح ما بين 85 إلى 95 عقدة”.

ولفتت الهيئة إلى أن سرعة الرياح مستمرة حول المركز ، وتبعد حاليًا 730 كم عن أقرب نقطة من ساحل السلطنة (رأس المدركة) حيث يستمر في التحرك غرب / شمال غرب “.