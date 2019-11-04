مبتكرون سعوديون يحصدون الذهب في معرض IENA الدولي للابتكارات بألمانيا

2019-11-04

متابعات الخليج 365 - واس

حصل عدد من متدربي الكليات التقنية على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في معرض IENA الدولي للابتكارات الذي أقيم بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ورفعوا العلم السعودي عالياً وسط حضور عالمي كثيف للمبتكرين والمبدعين، بمشاركة أكثر من 800 مبتكر من 30 دولة من مختلف أنحاء دول العالم.

وهنأ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد المتدربين الفائزين، مشيراً إلى أهمية هذا الإنجاز الوطني في مجال الابتكارات والاختراعات على يد شباب الوطن، الذي يعول عليهم الكثير لتحقيق تطلعات القيادة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، وتعكس هذه النتائج المتقدمة في المحافل الدولية عمل المؤسسة الدؤوب على دعم وتمكين الشباب في منشآتها التدريبية.

من جهته قدم مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة ورئيس الوفد المشارك المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع شكره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني على دعمهما وتشجيعهما المتواصل للمبتكرين من أبناء المؤسسة، مما أدى إلى الحصول على هذه المراكز المتقدمة عالمياً والميداليات التي تعد الأفضل مقارنة بنتائج الدول العربية المشاركة في المعرض.

يذكر أن وفد المؤسسة حصل على ستة ميداليات منها ميداليتين ذهبية وميداليتين فضية وميداليتين برونزية.

وحقق المتدرب عبدالعزيز عبدالرحمن خوجه من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة الميدالية الذهبية لابتكاره حاوية النفايات الذكية، كما حصل المتدرب طاهر عبدالرؤف من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة على الميدالية الذهبية لابتكاره مساعد الحاج والمعتمر، وحصل المتدرب مشعل مهاجر العنزي من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة على الميدالية الفضية لابتكاره عربة التسوق السريع، وحصل المتدرب ماجد سعيد الحربي من الكلية التقنية بالرياض على الميدالية الفضية لابتكاره كوب تلقائي الفتح والإغلاق، وحصل المتدرب علي عائض الشهري من الكلية التقنية بالدمام على الميدالية البرونزية لابتكاره إنتاج الكهرباء باستخدام الرمال، فيما حصل المتدرب بدر بن سالم المري من الكلية التقنية بالخرج على الميدالية البرونزية لابتكاره محول العجلات المرن.