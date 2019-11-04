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آخر موعد لطلب حذف الفصل الدراسي بجامعة الملك سعود
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، في تنبيه عبر صفحتها الرسمية عمادة القبول والتسجيل، عن آخر موعد لتقديم طلب حذف الفصل الدراسي الأول للعام الجديد.
وقالت الجامعة: “سيكون آخر موعد لتقديم طلب حذف الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2019-2020م يوم الخميس 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م “.
وأضافت أنه يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم بطلب الاعتذار قبل بداية الاختبارات النهائية بأربعة أسابيع على الأقل، للفصل الدراسي وأسبوعين للفصل الصيفي.
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