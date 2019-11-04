شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-04 الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.







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