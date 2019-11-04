محمد بن مسعود - الدمام - 04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 11:53 AM

أنابيب و"لاب" وتشكيلة واتُّخِذت الإجراءات القانونية ضده وينتظر قرارًا بعد غد

ضُبِط بالمطار واعترف.. سعودي يُواجه حكمًا بـ"تهريب مخدرات إلى مصر"

حددت محكمة جنايات البحر الأحمر المصرية، جلسة الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم على متهم سعودي الجنسية، بتهمة جلب وحيازة هيروين وحشيش ومارجوانا بمطار الغردقة.

وذكرت تقارير مصرية، أن المتهم تم توقيفه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة جلب وحيازة هيروين ومواد مخدرة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة، قادمًا من إحدى الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أنه تم العثور مع المتهم على تشكيلة مخدرات تشمل قالب لمخدر الهيروين وزن واحد كيلو جرام، و1044 قرصًا لعقار الإكستاسي المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا، وزنة 370 جرامًا، و13 قطعة لمخدر الحشيش 170 جرامًا، و10 أنابيب اختبار تُستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز "لاب توب" وهاتفيْ محمول.

ووفقًا للتقارير؛ فإن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

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