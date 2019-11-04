، شاهد.. "مواهب 5" تُظهر إبداعات 24 طالبًا بكليات الأفلاج ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت مسابقة "مواهب 5" بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، إبداعات وقدرات كامنة لدى العديد من طلاب كليات الجامعة.
وشهد الحفل الذي أقيم بكليات الأفلاج وحضره المشرف على الكليات الدكتور مسفر الكبيري، ووكيل الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور لفاي السلمي ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، تنافس 24 طالبًا بكليات الأفلاج؛ لإظهار مواهب وإبداعات يمتلكونها في عدد من المجالات.
وتأتي مسابقة "مواهب"، ضِمن البرامج والأنشطة التي تقيمها وكالة الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب؛ من أجل اكتشاف المواهب لدى الطلاب وتعزيزها واستثمارها الاستثمار السليم؛ لتحقيق أهداف رؤية ۲۰۳۰، وإيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة بين طلاب الجامعة، واكتشاف المواهب من خلال المحاور المطروحة في المسابقة، وفهم القدرات والاستعدادات لدى أصحاب المواهب التوجيهية التوجيه السليم، وتوسيع مدارك الموهوبين في مجال مواهبهم وتوظيفها لخدمة البلاد ونهضتها، كذلك فتح المجال للمواهب الكامنة لدى الموهوبين وتشجيعهم على الإبداع، وزرع الثقة بالنفس والجرأة، وإبراز ما لديهم من مواهب، ونشر ثقافة أهمية الموهبة وتحقيق التميز والقدرة على المنافسة.
وكشفت المسابقة التي تَضَمّنت محاورها: (أفضل مقدم، منشد الجامعة، المشهد التمثيلي، الرسم، أفضل تصميم، أفضل مونتاج فيديو، أفضل تطبيق للهواتف الذكية) تميّز الطلاب في عدد من المحاور، كما كشفت عن مواهب كامنة لدى الطلاب.
مواهب 5 الأفلاج
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 11:26 AMشاهد.. "مواهب 5" تُظهر إبداعات 24 طالبًا بكليات الأفلاج
أظهرت مسابقة "مواهب 5" بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، إبداعات وقدرات كامنة لدى العديد من طلاب كليات الجامعة.
وشهد الحفل الذي أقيم بكليات الأفلاج وحضره المشرف على الكليات الدكتور مسفر الكبيري، ووكيل الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور لفاي السلمي ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، تنافس 24 طالبًا بكليات الأفلاج؛ لإظهار مواهب وإبداعات يمتلكونها في عدد من المجالات.
وتأتي مسابقة "مواهب"، ضِمن البرامج والأنشطة التي تقيمها وكالة الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب؛ من أجل اكتشاف المواهب لدى الطلاب وتعزيزها واستثمارها الاستثمار السليم؛ لتحقيق أهداف رؤية ۲۰۳۰، وإيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة بين طلاب الجامعة، واكتشاف المواهب من خلال المحاور المطروحة في المسابقة، وفهم القدرات والاستعدادات لدى أصحاب المواهب التوجيهية التوجيه السليم، وتوسيع مدارك الموهوبين في مجال مواهبهم وتوظيفها لخدمة البلاد ونهضتها، كذلك فتح المجال للمواهب الكامنة لدى الموهوبين وتشجيعهم على الإبداع، وزرع الثقة بالنفس والجرأة، وإبراز ما لديهم من مواهب، ونشر ثقافة أهمية الموهبة وتحقيق التميز والقدرة على المنافسة.
وكشفت المسابقة التي تَضَمّنت محاورها: (أفضل مقدم، منشد الجامعة، المشهد التمثيلي، الرسم، أفضل تصميم، أفضل مونتاج فيديو، أفضل تطبيق للهواتف الذكية) تميّز الطلاب في عدد من المحاور، كما كشفت عن مواهب كامنة لدى الطلاب.
، شاهد.. "مواهب 5" تُظهر إبداعات 24 طالبًا بكليات الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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