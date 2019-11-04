مواطن ببيشة يختقي بعد خروجه من منزله قبل شهرين.. والأمن يبحث عنه

تواصل الجهات الأمنية في بيشة، البحث عن مواطن اختفى في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله بسيارة قبل قرابة شهرين.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مواطناً يعاني من اعتلال نفسي خرج من منزله شهر ذي الحجة الماضي بسيارة من نوع “هايلوكس” متجهاً إلى خميس مشيط، قبل أن يختفي في ظروف غامضة. واختفى المواطن قبل وصوله إلى خميس مشيط دون وجود أي إثر له، فيما يواصل أقارب المفقود وذويه عمليات البحث عنه.