تواصل الجهات الأمنية في بيشة، البحث عن مواطن اختفى في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله بسيارة قبل قرابة شهرين.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مواطناً يعاني من اعتلال نفسي خرج من منزله شهر ذي الحجة الماضي بسيارة من نوع “هايلوكس” متجهاً إلى خميس مشيط، قبل أن يختفي في ظروف غامضة. واختفى المواطن قبل وصوله إلى خميس مشيط دون وجود أي إثر له، فيما يواصل أقارب المفقود وذويه عمليات البحث عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن ببيشة يختقي بعد خروجه من منزله قبل شهرين.. والأمن يبحث عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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