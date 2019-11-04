السعودية اليوم / وزارة العدل تدعو المتقدمات لوظيفة كاتبة عدل للمقابلات الشخصية



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 27 ذي القعدة 1440 هـ حتى 5 ذي الحجة 1440 هـ، على وظائف كتاب العدل بالمرتبة السابعة (نساء) لدخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 ربيع الأول 1441 هـ، حسب المواعيد المحددة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية.

وأكدت الوزارة أهمية دخول المتقدمات على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن نتيجة الترشح للمقابلة الشخصية، وطباعة النتيجة وكذلك التحقق من تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

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10:45ت م

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