السعودية اليوم / ملتقى "بحث الدرس لتحسين نواتج التعلم" يناقش ثقافة المدرسة والتطوير المهني التعليمي بتعليم مكة



مكة المكرمة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الشؤون التعليمية "بنين" بإدارة الإشراف التربوي أسبوعها الثاني من ملتقى "بحث الدرس لتحسين نواتج التعلم" وذلك بقاعة المعارض.

وأوضح منسق المشروع المشرف التربوي بتعليم مكة عمر مغربي أن الملتقى في أسبوعه الثاني يناقش ثلاث موضوعات رئيسة هي: ثقافة المدرسة المفهوم والأثر والتطوير المهني التعليمي ومدى الحاجة إليه لتحسين وتجويد نواتج التعلم، ودورة بحث الدرس ودعم القيادة المدرسية، والصعوبات والعوائق وطرق تجاوزها.

وأضاف مغربي أن الملتقى يستهدف 80 مشرفاً وقائداً مدرسياً بتعليم مكة في جميع المراحل حيث يُقام الملتقى كل يوم أثنين من كل أسبوع بالعديد من اللقاءات وورش العمل ويهدف لمساندة المدارس في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وتحسين نواتج التعلم وتمكين المدارس من بناء مجتمعات تعليم مهنية مستدامة، تسعى بشكل تدريجي ومستمر إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم،كما سيتناول اللقاء الثالث في الأسبوع القادم وهو اللقاء الختامي مناقشة تحسين نواتج التعلم وإجراءات التحسين وتتبع الأثر بالإضافة لتقويم نواتج التعلم ثم الحديث عن تجارب من المدراس عن مشروع بحث الدرس

// انتهى //

10:40ت م

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