السعودية اليوم / الأميرة فهده بنت فهد تشيد بالمؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي



عنيزة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، بالمؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسئولية الاجتماعية، المقام بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمدن المستدامة، وذلك على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة .

وقدمت سموها الشكر لسمو أمير منطقة القصيم ومحافظ عنيزة والقائمين على المؤتمر .

وأعربت سموها عن سعادتها وفخرها بنجاح المؤتمر وبالنماذج الوطنية الشابة المدركة للمسؤولية المجتمعية والتطوع، وقالت : " لنا في عنيزة مثال بالمسؤولية المجتمعية، وحصولها على المفتاح ماهو إلا استعداد لانطلاقة مبادراتها النموذجية، لنرى مفهوم الشراكة المجتمعية بصورة مشرفة، ودعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، للمبادرات الشبابية مطلب، ونقطه لتحقيق التنمية المستدامة في المجال التطوعي وبكافة المجالات"، حاثة الجميع على المبادرة للوصول للهدف الأسمى والأهم لنصبح نموذجاً للعالم في المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري.

// انتهى //

10:40ت م

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