السعودية اليوم / غرفة الطائف تنظم دورة الإبداع في العلاقات العامة



الطائف 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

تنظم غرفة الطائف بعد غدٍ دورة " الإبداع في العلاقات العامة والاتصال الفعال " .

وتسلط الدورة الضوء على العديد من المحاور منها المفاهيم العامة لإدارة العلاقات العامة ومفهومها ، ومتطلبات تنفيذ عملية الاتصال بالعملاء ، ووسائل تحقيق الاتصال الفعال مع الآخرين، بالإضافة ومهارتي التعامل مع الآخرين وإدارة الوقت .

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09:56ت م

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