السعودية | كاميرات المراقبة توثق ردة فعل العمالة المخالفة لحظة وصول مفتشي وزارة العمل لسوق البطحاء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:20 صباحًا, 4 نوفمبر 2019 م المناطق_الرياض وثقت كاميرات المراقبة بسوق البطحاء في الرياض، لحظة وصول مفتشي وزارة العمل لسوق البطحاء، وهروب العمالة المخالفة.

ووفقًا للمقطع؛ يظهر أحد مفتشي وزارة العمل وهو يدخل السوق، وفور رؤية العاملين المخالفين له سارعوا بالهروب وإغلاق أبواب المحلات.

ووفقا للقانون يلقى القبض على العامل المخالف ويرحل خارج المملكة، ويعاقب صاحب المنشأة بالغرامة والغلق في حالة تكرار المخالفة.

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