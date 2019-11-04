ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وتم خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.
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