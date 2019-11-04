السعودية | الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكرون

شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.

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