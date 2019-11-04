محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.الأمير محمد بن سلمان إيمانويل ماكرون ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من "ماكرون" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-04 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها. 04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 Advertisements 09:44 AM اخر تعديل 04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 10:02 AM استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها. ، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من "ماكرون" ،

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