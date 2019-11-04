محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سلسلة المشروعات التطويرية للارتقاء بالخدمات دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام. وأوضح أن المشروع خطوة مهمة ضمن سلسلة المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين التي اضطلعت بها حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين, مبيناً أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم ورصد فرص التحسين والعمل عليها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ترقيم أبواب المسجد الحرام السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-04 دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام. وأوضح أن المشروع خطوة مهمة ضمن سلسلة المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين التي اضطلعت بها حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين, مبيناً أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم ورصد فرص التحسين والعمل عليها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. Advertisements 04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 09:27 AM ضمن سلسلة المشروعات التطويرية للارتقاء بالخدمات ضمن سلسلة المشروعات التطويرية للارتقاء بالخدمات دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام. وأوضح أن المشروع خطوة مهمة ضمن سلسلة المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين التي اضطلعت بها حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين, مبيناً أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم ورصد فرص التحسين والعمل عليها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. ، السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي ،

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