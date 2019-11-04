، اكتتاب أرامكو التاريخي.. مزايا غير مسبوقة وفرص هائلة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء إعلان هيئة السوق المالية عن الموافقة على طلب "أرامكو السعودية" بتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام؛ ليكون إيذانًا ببدء الاكتتاب التاريخي الذي طال انتظاره.
ويمثل الطرح الأوليّ العامّ فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين من المؤسسات، لشراء حصة في أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.
وتمتلك الشركة حصة هائلة من الاحتياطيات التقليدية المؤكدة وإنتاج النفط الخام والمكثفات، وتتمتع بوفرة الاحتياطيات مع سجلٍّ حافلٍ من تعويضها بتكلفة منخفضة.
وتمتاز "أرامكو" بقدرتها على تحقيق القيمة من خلال الإدارة الفعالة لأكبر قاعدة احتياطات هيدروكربونية تقليدية على مستوى العالم.
وتتوفر للشركة قدرةٌ تشغيلية فريدة على الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على العرض والطلب.
وتمتلك الشركة احتياطيات ضخمة من الغاز عالي الجودة، والحق الحصري في توفير إمدادات الغاز للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية.
هذه المعطيات تُمثل جزءًا من أهمية هذا الاكتتاب التاريخي، والذي ينتظره العالم على أحر من الجمر، والذي سيمنح المملكة فرصًا تاريخية لفتح مجالات استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة.أرامكو السعودية اكتتاب أرامكو
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 09:42 AM
للمستثمرين المحليين والدوليين بأكبر شركة متكاملة في العالم
جاء إعلان هيئة السوق المالية عن الموافقة على طلب "أرامكو السعودية" بتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام؛ ليكون إيذانًا ببدء الاكتتاب التاريخي الذي طال انتظاره.
ويمثل الطرح الأوليّ العامّ فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين من المؤسسات، لشراء حصة في أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.
وتمتلك الشركة حصة هائلة من الاحتياطيات التقليدية المؤكدة وإنتاج النفط الخام والمكثفات، وتتمتع بوفرة الاحتياطيات مع سجلٍّ حافلٍ من تعويضها بتكلفة منخفضة.
وتمتاز "أرامكو" بقدرتها على تحقيق القيمة من خلال الإدارة الفعالة لأكبر قاعدة احتياطات هيدروكربونية تقليدية على مستوى العالم.
وتتوفر للشركة قدرةٌ تشغيلية فريدة على الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على العرض والطلب.
وتمتلك الشركة احتياطيات ضخمة من الغاز عالي الجودة، والحق الحصري في توفير إمدادات الغاز للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية.
هذه المعطيات تُمثل جزءًا من أهمية هذا الاكتتاب التاريخي، والذي ينتظره العالم على أحر من الجمر، والذي سيمنح المملكة فرصًا تاريخية لفتح مجالات استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة.
، اكتتاب أرامكو التاريخي.. مزايا غير مسبوقة وفرص هائلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اكتتاب أرامكو التاريخي.. مزايا غير مسبوقة وفرص هائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.