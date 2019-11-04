السعودية اليوم / الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي



مكة المكرمة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وأوضح معاليه أن المشروع خطوة مهمة ضمن سلسلة المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين التي اضطلعت بها حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين, مبيناً أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم ورصد فرص التحسين والعمل عليها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

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