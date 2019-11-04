السعودية اليوم / 75 ورقة علمية في المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

يناقش أكثر من 70 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين في المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019، الذي ينطلق برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في الرياض خلال الفترة من 11 - 13 من نوفمبر الجاري جملة من الموضوعات العلمية الهامة، حيث سيتم طرح 75 ورقة علمية يقدمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قبل منظمات عالمية لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دولياً، كما يتضمن المؤتمر إقامة 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

وسيتخلل المؤتمر عدداً من الفعاليات، من ضمنها مسابقة دوري المحاكاة، ومسابقة أكشنها يا فني المحاكاة، ومسابقة الإبتكار في علم تقنيات المحاكاة، إلى جانب معرض يضم آخر مستجدات تقنيات المحاكاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.