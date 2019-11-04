السعودية | الجوازات : 100 ألف وسجن 6 أشهر والترحيل عقوبة تشغيل العمالة المخالفة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:27 صباحًا, 4 نوفمبر 2019 م
المناطق_الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً, وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين . وحذرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) من أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات, والتشهير بالمنشأة ، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .
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