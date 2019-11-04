شكرا لقرائتكم الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-04 الشيخ السديس يدشّن مشروع ترقيم الأبواب بالحرم المكي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام. وأوضح السديس أن المشروع خطوة مهمة ضمن سلسلة المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين التي اضطلعت بها حكومة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين, مبيناً أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بغرض التطوير المستمر والتحسين الدائم ورصد فرص التحسين والعمل عليها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .







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