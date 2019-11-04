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صحة جدة تعلق على حادث اعتداء حارس أمن على مدير مناوب
متابعات الخليج 365 - الرياض
علقت صحة جدة على حادث اعتداء حارس أمن على مدير مناوب بأحد المستشفيات الحكومية.
وأكدت الصحة، في بيان لها، أن تصرف الحارس غير مقبول نهائيًّا، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية لفتح تحقيق مع الشركة التابع لها حارس الأمن.
وأشارت إلى أنه تم إيقاف حارس الأمن عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لمنع تكرار مثل هذا الحادث.
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