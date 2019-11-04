، الأمطار تواعد الباحة .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تتفاعل ،

محمد بن مسعود - الدمام - سحب رعدية تصحب برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.الأمطار الباحة أمطار الأرصاد الدفاع المدني