، بـ90 متحدثًا من 20 دولة.. "أمير الرياض" يفتتح منتدى "أسبار" الدولي الليلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 3 أيام و12 جلسة تشمل 8 مداخلات رئيسية و8 ورش عمل وعدد من الندوات

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، "منتدى أسبار الدولي" الذي يقام تحت عنوان "السعودية الملهمة"، بحضور عدد من الأمراء والوزراء وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية.

ويناقش المنتدى "المستقبل" ودراساته، وستتنوع الفعاليات العلمية بين ورش العمل والمحاضرات العلمية والجلسات التي يشارك في تقديمها وإدارتها عدد من القيادات المحلية والإقليمية والدولية.

ويعقد خلال المنتدى 12 جلسة، و8 مداخلات رئيسية، و8 ورش عمل، وعدد من الندوات التي سيناقش من خلالها العديد من الموضوعات والمحاور ذات العلاقة باستشراف المستقبل، إضافة إلى العديد من المبادرات واللقاءات والحوارات التي ستُعقد على هامش المؤتمر.

ويشارك في الدورة الحالية من "منتدى أسبار الدولي" على مدى 3 أيام أكثرُ من 90 متحدثًا من الخبراء والباحثين على المستويين المحلي والدولي من 20 دولة، يمثلون عدة قطاعات حيوية؛ منها (الصناعة والبحث العلمي والاقتصاد والاستثمار الجريء والإعلام والمياه والطاقة وغيرها من الموضوعات الاستراتيجية)؛ استكمالًا لما بدأه المنتدى في الدورات السابقة.

وتأتي الدورة الرابعة من "منتدى أسبار الدولي" في شراكات علمية مرموقة مع العديد من المنظمات والمؤسسات العملية على المستويين المحلي والدولي، ومن أهمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومنظمة اليونسكو، وجامعة فورتسبورغ الألمانية، والاتحاد الدولي لدراسات المستقبل (WFSF)، ومعهد إنسياد الفرنسي للدراسات العليا في إدارة الأعمال (INSEAD)، وماكنزي آند كومباني الأمريكية (McKinsey&Company)، وجامعة Business IE الإسبانية، وشركة بيهفيا الاستشارية (BEHAVIA) التي تتخذ من برلين مقرًّا لها.أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز منتدى أسبار الدولي السعودية الملهمة