“Link” قياس تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات 1441 “ورقي”| مركز قياس الخدمات...

تم الإعلان رسمياً عن بدء فترة قياس تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات 1441 من جانب المركز الوطني للقياس رسمياً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 16 سبتمبر 2019م، حيث يمكنكم في الوقت الحالي التسجيل في اختبار قياس المعلمين الفترة الأولى “ورقي” للرجال باللغة العربية، كما أعلن حساب قياس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسمياً فيما يتعلق بموعد اختبار رخصة المعلم لمن هم على رأس العمل، حيث سيتم فتح باب التسجيل في رخصة المعلم عبر مركز قياس في تاريخ 30 ديسمبر 2019م، ولم يتم تحديد تاريخ إغلاق باب تسجيل قياس رخصة المعلم بالإعلان، وسيتم عقد اختبار قياس في الفترة من 21 إلى 28 مارس 2020م، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية للتسجيل في اختبار #كفايات_المعلمين_والمعلمات 1441.

قياس تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات 1441

أكدت نتائج الدراسات والبحوث العلمية على أهمية المعلم والمعلمة والدور الكبير الذي يلعبه كلاهما في العملية التعليمية، ومدى الارتباط بين مستوى تأهيله وقدراته وبين التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ونتيجةً لذلك؛ تم وضع معايير خاصة لتوظيف المتقدمين لمهنة التدريس بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل ضمان مستوى عالٍ من الكفاية تكون النتيجة المرجوة منها هي رفع مستوى التعليم وتحصيل الطلاب/الطالبات الدراسي، وتحتاج مهنة التدريس لمتطلبات ومهارات عالية يجب توافرها فيمن يرغب في تحمل مسؤولية التدريس لتحقيق الهدف من العملية التعليمية.

ويتم استخدام اختبار قياس تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات للانتقاء والمفاضلة عند التقديم للوظائف التعليمية من جانب الجهات المختصة في وزارة التعليم السعودية، ومن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس من حاملي البكالوريوس أو المتوقع تخرجهم من طلاب وطالبات الفصل الدراسي النهائي بالجامعة، فيمكنه ذلك من خلال التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بالفرع العام أو التخصص وفق مواعيد التسجيل في اختبارات قياس المحددة بشكل رسمي.

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ويتم قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها فيمن يرغب بالتقدم للوظائف التعليمية ومهنة التدريس بما تتضمنه من معارف وعلوم مهارات تعمل على تغطية الجوانب الأساسية بالمهنة عن طريق اختبار قياس المعلمين والمعلمات، وتتكون اختبارات المعلمين من اختبارين وهما (عام، تخصص)، ويحتوى كلٍ منهما على 75 سؤالاً باستثناء تخصصي “الرياضيات، الفيزياء” فيتكون كلٍ منهما من 60 سؤالاً فقط، ومن يرغب في دخول موقع مركز قياس الخدمات الإلكترونية للتسجيل في اختبار قياس تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات 1441، فيمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (e-services.qiyas.sa) الآن.

كفايات المعلمين والمعلمات قياس تسجيل الدخول 1441

أصدر المركز الوطني للقياس تنويهاً هاماً لمن يرغب في التسجيل في اختبارات قياس 1441، حيث أعلن عن أنه نتيجةً للإقبال المتزايد والمتوقع على تسجيل قياس في اختبارات المعلمين، فقد تم حصر التسجيل لمدة محددة على المعلمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من 50 في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وسوف يتاح في وقتٍ لاحق التسجيل لباقي المتقدمين وفقاً لمواعيد محددة من جانب مركز قياس الوطني.