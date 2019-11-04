موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول 1441 ورابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يتم البحث بصورة مستمرة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة الخاصة بشهر ربيع الأول لعام 1441هـ وأيضاً البحث عن رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان، وذلك من قبل المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بطرحه لأسر معينة في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول 1441

أعلنت وزارة العمل التنمية الاجتماعية من قبل على المصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه لا يوجد موعد محدد أو ثابت لصرف المساعدة المقطوعة، وأن مقطوعة الضمان الاجتماعي لا يوجد لها أي صلة بموعد صرف معاشات الضمان، وقد صرحت الوزارة بضرورة قيام المستفيدين بالتأكد من رقم الطلب الخاص بهم ورقم الاستحقاق أيضاً حتى يتم الإعلان من قبل الوزارة عن الموعد الخاص بصرف المساعدات، ومن الجدير ذكره أن الوزارة أعلنت من قبل عن قيامها بإيداع أكثر من ملياري ريال سعدي من أجل معاشات الضمان وبدل الغلاء للمستفيدين.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يمكن لجميع المستفيدين الذين لديهم رغبة في الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المقطوعة من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك باستخدام رقم الطلب الخاص بالمستفيد أو رقم السجل المدني الخاص به، والتعرف على موعد الصرف وكل ما يخص المساعدة المقطوعة الخاصة بهذا الشهر من العام.