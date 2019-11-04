“القناوي”: لهذا السبب سينقل نظام الجامعات الجديد السعودية للعالمية

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، مثمنًا هذه الموافقة الكريمة التي ستُسهم في نقل الجامعات السعودية إلى آفاق أكاديمية وإدارية أرحب وأوسع، لتحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تطبيق مبادئ الخصخصة وتحقيق التنمية المستدامة لإدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور القناوي في تصريح صحفي أن نظام الجامعات الجديد سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي، عادًا هذه الخطوة المباركة نقطة التحول الوطني التي ستحقق إصلاحًا تعليميًا شاملاً وتحديثًا عصريًا للنظام ولوائحه وهياكله التنظيمية وإستراتيجياته التعليمية، لتواكب المرحلة القادمة التي تتطلب مخرجات تعليمية متميزة لسد وظائف المستقبل وتلبي احتياجات سوق العمل الحديثة وتستهدف رفع كفاءة الإنتاج.

ونوه القناوي بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لإنجاز هذا النظام لحين صدوره، وعلى ما يقدمه من دعم للجامعات السعودية كافة ومنها جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، داعيًا المولى أن يحقق نظام الجامعات الجديد رؤية حكومتنا الرشيدة وأهداف قطاع التعليم العالي في مواكبة النهضة التعليمية لتواكب النهضة الشاملة في وطننا الغالي.