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تعرف على البنوك التي يحق لها تلقّي طلبات اكتتاب “أرامكو”

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حددت شركة أرامكو البنوك التي يحق لها تلقّي طلبات الاكتتاب في أسهمها.

وأوضحت أن هناك عددا من الطرق يمكن التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم من خلالها، إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

وبينت أن البنوك هي:

البنك الأهلي التجاري

البنك السعودي البريطاني

مجموعة سامبا المالية

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البنك السعودي للاستثمار

البنك الأول

البنك العربي الوطني

بنك البلاد

بنك الجزيرة

بنك الرياض

مصرف الراجحي

مصرف الإنماء
البنك السعودي الفرنسي
بنك الخليج الدولي


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