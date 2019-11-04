︎ :
.
أوضح رئيس مجلس إدارة “أرامكو السعودية” ياسر الرميان بعض تفاصيل الجدول الزمني لطرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب.
وقال الرميان في المؤتمر الصحفي للشركة أمس الأحد، إنه سيتم خلال 10 أيام وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري.
وأبان أن نسبة وسعر الطرح ستحدد في مرحلة بناء سجل الأوامر، مبيناً أنه بعد تحديد سعر الطرح بنحو 5 أيام سيتم إدراج السهم في السوق.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أن نشرة إصدار أرامكو ستصدر في 9 نوفمبر، مبيناً أنهم أجروا محادثات موسعة مع مستثمرين محليين وأجانب خلال مرحلة التحضير للطرح.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف سيتم تحديد قيمة سهم أرامكو.. وإدراج السهم في السوق بعد 5 أيام من تحديد السعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.