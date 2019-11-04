السعودية | السعودية تشارك بـ3500 عنوان بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

شكرا لقرائتكم السعودية تشارك بـ3500 عنوان بمعرض الشارقة الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشارك المملكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ38 الذي انطلق في 30 أكتوبر ويستمر حتى 9 نوفمبر الجاري، ويقام بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "افتح كتاباً .. تفتح أذهاناً"، بجناح مميز يهدف إلى التعريف بالحركة العلمية والثقافية والنهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات المعرفية.

الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة خلال افتتاح معرض الشارقة للكتاب

وأوضح مدير العلاقات الجامعية بالملحقية الثقافية السعودية لدى الإمارات المشرف على الجناح السعودي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الدكتور بدر آل سليمان، أن مشاركة المملكة في المعرض الذي يستمر حتى 9 نوفمبر الجاري، تأتي انطلاقاً لتعزيز أواصر المحبة والأخوة الصادقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى ما تشهده المملكة ودولة الإمارات من ازدهار في الحراك الثقافي والتقدم المعرفي.

وأفاد أن جناح المملكة يضم 20 جهة حكومية ممثلة في بعض الوزارات والهيئات والجامعات والمكتبات العامة، مبيناً أن جناح المملكة يحتوي على أكثر من 3500 عنوان من الإصدارات والكتب السعودية المتميزة منها 200 إصدار حديث.

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وأشار إلى أن جناح المملكة مقصد رئيس لزوار المعرض، حيث شهد إقبالاً كبيراً من أصحاب السمو والمعالي ومديري الجامعات في دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في المملكة، إلى جانب عدد كبير من الكتاب والأدباء السعوديين والإماراتيين والعرب والزوار، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 10 آلاف زائر في الأيام الأولى لافتتاح المعرض.

وأشاد بالتغطيات الإعلامية المحلية والعربية والدولية لجناح المملكة ودورها في إبراز الصورة الحضارية للمملكة ونقل الحراك الثقافي الكبير، وذلك بعرض الإنتاج الفكري والعلمي والمعرفي الذي يعيشه الوطن.

ولفت المشرف على الجناح السعودي الانتباه إلى أن جناح المملكة المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب يحظى بمتابعة مستمرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مشيراً إلى أنه حريص على أهمية الحضور الفاعل في المعرض لإظهار جناح المملكة بالشكل اللائق بالمملكة حضارياً وثقافياً.