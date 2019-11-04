، أمير الشرقية يطلق اليوم "ملتقى ومعرض ريادة الأعمال" بمشاركة 300 مبادرة ومشروع ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخالدي: السوق السعودية بطبيعتها متطورة في مجالات عدة ولا تخضع للتقليدية

يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، "ملتقى ومعرض رواد لريادة الأعمال 2019" الذي تطلقه غرفة الشرقية ممثلة بمجلسي شباب وشابات الأعمال في مقر معارض شركة الظهران اكسبو.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية أمير المنطقة (الرئيس الفخري لمجلس شباب الأعمال) لفعاليات الحدث الذي يستمر حتى 6 نوفمبر 2019 مؤكدًا أن رعايته تمثل الداعم الكبير لجميع برامج وأنشطة الغرفة، ومشيرًا إلى أن قطاع الأعمال الشاب يثمن لسموه الدعم المتواصل الذي يُسهم بشكل كبير على مواصلة شباب وشابات الأعمال تقديم الأعمال على مستوى عالٍ، وطرح المبادرات التي تخدم هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الخالدي أن الغرفة إذ تعقد هذا الملتقى كل سنتين لإيمانها بأهمية الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية التي يقدمها شباب وشابات الأعمال، وإسهاماتهم في تطوير القطاع الاقتصادي ورفده بالأفكار الجديدة التي تكسر التقليدية في السوق السعودي وتواكب التطور الحاصل في قطاع الأعمال في العالم، واستقطاب أبرز الإنجازات العالمية للاستفادة من نتائجها، لتطوير القطاع بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأشار الخالدي إلى أن السوق السعودي بطبيعته متطور في عديد المجالات ولا يخضع للتقليدية، وهذا ما جعله يتفاعل مع المبادرات الحديثة التي يطرحها شباب وشابات الأعمال ويتجاوب معها بشكل متسارع، حيث أجبر الكثير من المستثمرين إلى تغيير وجهات نظرهم التقليدية ومسايرة التحديث الحاصل في السوق، ولعل أبرزها التطور التكنولوجي.

حدث خليجي رائد

وقال أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن نخبة من المسؤولين والخبراء وأصحاب المشروعات في قطاع الأعمال التحديات المالية التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور الصناديق الممكنة في دعم ريادة الأعمال، حيث يشهد الملتقى ضمن جلساته العلمية والحوارية مشاركة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يشارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عبدالباسط الجناحي، ومدير إدارة الشركات في تمكين بمملكة البحرين عصام حماد، ونائب المدير العام لقطاع ريادة الأعمال بالصندوق الوطني بدولة الكويت المهندس فارس العنزي، حيث يتحدثون في جلسة متخصصة تحمل عنوان" تمكين الأعمال في دول الخليج العربي" يرأسها عضو مجلس شباب الأعمال محمد المحمدي.

كما يتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية خلود الدخيل، ونائب رئيس أول ومدير إدارة مصرفية الأعمال الناشئة في بنك الرياض مضحي الشمري، ومدير عام الإدارة العامة للأسواق "تداول" محمد الرميح، ونائب محافظ (منشآت) محمد المالكي، في جلسة عنوانها "التحديات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ويترأسها عضو مجلس شابات الأعمال وعد أبو نيان.

تجمع غير مسبوق لريادة الأعمال

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية عبدالله بن فيصل البريكان إن الحدث سيعرض مشروعات تحوي مبادرات شبابية بدأت بشكل جيد وواجهت تحديات السوق ولكنها استطاعت الصمود والاستمرار بتطوير الأفكار والابتكار والتكيف مع ظروف السوق.

وأكد أن الملتقى يعد فرصة ثمينة وغير مسبوقة لرواد ورائدات الأعمال للاستفادة من الخبرات المشاركة، والتعرف على أبرز المستثمرين حيث يعد الحدث ملتقى لجميع الرواد والمستثمرين والمهتمين والجهات التمويلية والاستشارية، لتبادل وجهات النظر وترجمة اللقاءات إلى فرص استثمارية واعدة.

وأشار البريكان إلى أن المعرض يستقبل زواره من الساعة 4 وحتى 10 مساءً، لافتًا إلى مشاركة نحو 800 رائد ورائدة أعمال ضمن فعاليات الملتقى الذي يعد أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط ويشهد مشاركة خليجية واسعة.

وأوضح البريكان أن زوار الملتقى والمعرض على موعد مع تجربة رجل الأعمال الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة اعمار محمد بن علي العبار الذي يلتقيهم في برنامج تجربتي ضمن فعاليات غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر عند الساعة 6.30 مساء.

تجارب متجددة وإبداعية

من جهة أخرى تحدثت رئيس مجلس شابات الأعمال في الغرفة نجلاء بنت حمد العبدالقادر عن أهمية الأفكار الإبداعية التي تشهدها ريادة الأعمال في المملكة، والتي تعتمد على أفكار رائدة من شباب وشابات الأعمال والتي بإمكانها التأثير على السوق وتحقيق تجربة وخبرة مميزة في مجالات متعددة وسباقة كونها تعتمد على الإبداع والمبادرة.

وقالت العبدالقادر إن الملتقى يعد فرصة جيدة لصاحبات الأفكار الإبداعية كونهن سيقابلن ذوي التجارب الذين حققوا نجاحات مميزة من خلال أفكارهم الإبداعية وأصحاب الخبرة الذين بمشورتهم ودراساتهم استطاعوا تحقيق المكاسب انطلاقًا من دراسات ومعرفة تم تطويعها لخدمة مشروعاتهم وهذا ما تحتاج إليه شابات الأعمال.

وقالت العبدالقادر إن الملتقى يشهد مشاركة وزخمًا غير مسبوقين بمشاركة نحو ٣٠٠ مبادرة ومشروع، لافتة إلى أن خبراء ومختصين يستعرضون التمويل والتمكين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ٤ جلسات حوارية و١٣ ورشة عمل.

ورش عمل تثقيفية

وتستعرض أوراق عمل تطرح ضمن ورش العمل في الملتقى، حيث يتحدث الثلاثاء 5 نوفمبر المدير العام لقطاع ريادة الأعمال بالصندوق الوطني بدولة الكويت المهندس فارس العنزي، في ورشة عمل بعنوان : دليلك لبداية مشروعك الصغير(05:30م - 06:30م)، كما يتحدث في التوقيت نفسه بندر الشمري من (بادر) حول المشروعات التقنية، كما يطرح محمد المراشدة من (تمكين) نبذة حول برامج التمكين في مملكة البحرين (07:00م - 08:00م)، فيما يقدم في التوقيت نفسه المهندس حنين صباغ من (بادر) حول كيفية صناعة رائد الأعمال، ومن صندوق التنمية الصناعية يتحدث تركي العكرش عن ريادة الأعمال الصناعية (08:00م - 09:00م)، وفي التوقيت نفسه يقدم علي المؤمن من (بنك الرياض) محاضرة بعنوان: كيف تؤهل منشأتك للحصول على تمويل مصرفي.

وفي يوم الأربعاء 6 نوفمبر، يستعرض محمد الغامدي من (عقال) آلية عرض الفكرة التجارية على المستثمر في ورشة عمل بعنوان كيف تعرض فكرتك لمستثمر (05:30م - 06:30م)، فيما يقدم في التوقيت نفسه المهندس عبدالرحمن المعيبد، ورشة عمل تستعرض ريادة الأعمال، ويقدم خالد العلوي رئيس قسم ريادة الأعمال في (تمكين) بمملكة البحرين ورشة عمل بعنوان: ابدأ مشروعك (07:00م - 08:00م)، كما تناقش في التوقيت نفسه لطيفة الوعلان من (إندوفر) تطور المنشأة من خلال ورشة عمل تقدمها بعنوان: هل ستنمو منشأتك لتصبح شركة واعدة؟

ويتحدث خالد الشنيبر في التوقيت نفسه حول تأسيس الموارد البشرية للمشروعات الناشئة.