حساب المواطن وموعد الدفعة 24 من الدعم لشهر نوفمبر بعد الإعلان عن نتائج الأهلية

كشف حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن موعد الدفعة الجديدة من الدعم، وجاء ذلك في رد على تساؤل من أحد المواطنين حول كم تبقى على موعد إضافة الدفعة الجديدة من الدعم، ورد حساب المواطن من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

موعد الدفعة الجديدة من حساب دعم المواطن

دائما يتواصل حساب دعم المواطن مع المستفيدين من الدعم لتوفير حياة كريمة لمواطني المملكة طبقاً لرؤية المملكة 2030 وطبقاً لتوجيهات سمو خادم الحرمين الشريفين، ويرد على التساؤلات التي ترد بشان الدعم، وفي هذا السياق رد حساب المواطن على سؤال عن موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن والذي رد بالتالي.

رد حساب المواطن

يتم صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر أو يوم بعده أو قبله إذا صادف يوم العاشر يوم إجازة رسمية، ويتم إعلام المستفيدين بذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة، كما أوضح أن دفعة شهر نوفمبر سوف يتم صرفها في يوم 10/ 11/ 2019. وأعلن حساب المواطن أن نتائج الأهلية للدفعة الرابعة والعشرون من دعم حساب المواطن قد تم الإعلان عنها ويمكن معرفتها من خلال الدخول على بوابة دعم حساب المواطن الإلكترونية.

دعم حساب المواطن هو برنامج للتكافل تقدمه المملكة العربية السعودية لاصحاب الدخول المنخفضة حتى يتمكنوا من العيش بكرامة والتمتع بكافة حقوقهم في عيشة متيسرة.