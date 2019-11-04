الصحة تحذر من أعراض الإنفلونزا ومضاعفاتها

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حذرت وزارة الصحة من المضاعفات الخطيرة للإنفلونزا.
وأوضحت الصحة، بحسب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مساء أمس الأحد، أن أعراض الإنفلونزا، سيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم العضلات، بالإضافة إلى سعال مستمر وجاف، مع رجفة وتعرق مع صداع، وقد تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة.
وبالنسبة إلى مضاعفات الإنفلونزا، فمنها التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وأيضًا تسمم الدم، والوفاة.
وشددت الصحة على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.
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