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رفض موظف بأحد المنافذ الجمركية البرية تلقي رِشوة من أحد سائقي الشاحنات، بعد أن عرض عليه مبلغًا ماليًا مقابل تسهيل إجراءات فسح “بضاعة محجوزة”.
وأوضحت هيئة الجمارك، أن الموظف سارع بإبلاغ إدارة الجمرك، التي بدورها أبلغت الجهات الأمنية، ونسقت معها لضبط الراشي، وهو ما تم بالفعل حيث تمت الإطاحة به متلبسا بجريمته، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت الهيئة أن نزاهة الموظف الجمركي ورفضه الرشوة موقف يعكس الأمانة التي يتحلى بها منسوبو الجمارك بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر موظف جمركي يرفض رشوة مالية مقابل فسح بضائع محجوزة.. والإطاحة بالراشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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