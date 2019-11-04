سعودية تحصل على صور نادرة لمدينة بريدة من مهندس ألماني عمل بالمملكة قبل 55 عاماً

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حصلت الباحثة السعودية غادة المهنا أبا الخيل على مجموعة من الصور النادرة لمدينة بريدة تعود إلى عام 1964، من مهندس كهربائي ألماني سبق له العمل في المملكة قبل 55 عاما.

ونشرت المهنا، التي تعمل في السفارة السعودية بألمانيا، هذه الصور عبر حسابها في موقع “تويتر”، معبرة عن سعادتها العارمة بالصور التي لم تتوقع الحصول عليها، بعد أن التقت بالمهندس الكهربائي والتر بيفيتش البالغ من العمر 77 عاما وزوجته في برلين مصادفة.

وعبر بيفيتش لها عن سعادته عندما علم أنها من “بريدة” ومنحها الصور لحنينه لهذا المكان الذي عمل فيه، موضحا لها أنه عمل هناك وهو في سن الـ 22 واستمتع بالعيش فيها خلال تلك الفترة.

وتضمنت الصور التي نشرتها “المهنا” مشاهد للبيوت في بريدة في ذلك الوقت والسوق والأطفال..، إضافة إلى مشاهد من أماكن عمل المهندس وزملائه وهم يعتلون أحد أبراج الكهرباء.

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