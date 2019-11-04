

جيبوتي 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر مدير عام الإذاعة والتلفزيون الجيبوتي محمود سليمان حريد، بمكتبه بالعاصمة جيبوتي.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

// انتهى //

02:23ت م

0261





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جيبوتي يلتقي مدير السعودية اليوم الإذاعة والتلفزيون الجيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.